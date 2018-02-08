В Воронеже пожарные спасли жизнь коту и сняли его с верхушки дерева

Вчера, 20:56

Сотрудники МЧС Воронежа спасли кота, который залез на самую верхушку дерева. Уникальное видео было снято спасателями и опубликовано в Сети.

Видеосюжет со спасением кота в Воронеже начал покорять интернет. Пушистик сумел залезть на дерево до высоты третьего этажа, но самостоятельно спуститься уже не смог. Животное жалобно кричало, и местные жители были не в силах терпеть такое издевательство над своими нервами. Они вызвали на помощь сотрудников пожарной части № 2 Воронежа. Когда на место происшествия прибыла бригада спасателей МЧС, под деревом уже собрались местные обитатели, которым было не все равно, что случится с котом на верхушке.

Весь процесс спасения был снят камерой смартфона одного из спасателей и пущен на обозрение в Сеть. На ролике видно, как один из пожарных мастерски взбирается на дерево и забирает испуганного кота с ветки. В итоге «мартовский усатый гуляка» был спасен и спущен на землю.