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В Москве врачи смогли «вырастить» печень пациентке после химиотерапии

Вчера, 20:44

В Москве врачи бюджетного медучреждения впервые сделали настолько сложную операцию: они «вырастили» печень пациентке, которая прошла курсы химиотерапии.

 Как сообщается, в 2014 году женщине из Кисловодска был поставлен устрашающий диагноз – рак кишечника. Местные врачи назначили уже немолодой пациентке 54 курса химиотерапии, которые только усугубили ситуацию. Её печень была поражена метастазами. С мольбами о спасении родные женщины обратились к столичным специалистам.

В Городской клинической больнице им. С. П. Боткина хирурги в течение суток собрали консилиум и приняли решение о процедуре «выращивания» печени. Во время операции и процесса «выращивания» у пациентки образовалось 15% здоровых тканей, после чего 80% повреждённых было удалено. По словам оперировавшего хирурга, женщина может вернуться к нормальной жизни, поскольку ей уже ничего не угрожает. Стоит отметить, что процедура не нова для мировой медицины: в развитых странах её практикуют уже много лет.


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