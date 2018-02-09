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Воспитанники технопарка "Кванториум" научились готовить и занимаются изобретениями

Сегодня, 05:45

 В Альментьевском детском технопарке ребята, имеющие врожденный синдром Дауна, стали настоящими кулинарами, так как поразили всех приготовлением пищи. В аналогичном заведении в Нижнекамске солнечные дети стали участниками одного из кружков.

На пресс-конференции, которая состоялась по поводу грандиозных достижений воспитанников детского технопарка «Кванториум» в Альментьево и Нижнекамске, дети-инвалиды превзошли ожидаемое. Некоторые воспитанники, у которых диагностирован врожденный синдром Дауна, стали поварами. Они научились готовить завтраки и обеды самим себе, а их коллеги из Нижнекамска организовали собственный технокружок.

По последним данным, в Альментьевском районе проживают 40 детей с инвалидностью. 12 человек вообще может передвигаться только с помощью специальных колясок, но ребята не отчаиваются и посещают все занятия в «Кванториуме». По поводу воспитанников с синдромом Дауна, также есть большие продвижения. Солнечные дети умеют приготовить овощи к обработке, чистят картошку и свеклу. Могут даже сварить что-то не сильно сложное.


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