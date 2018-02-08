Эксперты советуют, какой подарок сделать девушке на день Валентина

Вчера, 20:30

Многие мужчины уже начали задумываться, какой подарок для свой девушки сделать на День Святого Валентина. Эксперты в этом вопросе уже дают им свои советы.

Они полагают, растрогать даже пассию, проживающую в Митино, достаточно сложно с помощью простого букета роз или, тем более, шоколадкой с приложением открытки в виде сердечка.

Впрочем, подарок всегда является подарком, но, если финансы позволяют, можно задуматься и о большем. Страдания мужчин в преддверии этого праздника всегда являются поводом для анекдотов. Но что-то предпринимать требуется, даже несмотря на то, что уже начались трансляции с зимней Олимпиады.

Для многих не секрет, главный наряд этого дня улетит за кровать (в других вариантах – за диван) очень скоро. Тем не менее, девушки его очень любят и оценят пополнение данной коллекции их белья.

Особенно эффектным может оказаться, когда мужчина приобретёт три разных комплекта и три парика различного цвета. Вечер в данном случае может стать просто незабываемым. В особенности, если и нижнее бельё, и парики будут от достойных производителей.

Помимо того, поход за этими аксессуарами можно сделать вместе со своей пассией.. Тогда она выберет именно то, что нужно ей, а кавалер получит даже больше.