На прощание с погибшим летчиком Филиповым в Воронеже пришло 30 тысяч граждан

Вчера, 20:19

Около 30 тысяч граждан пришли проводить в последний путь летчика борта Су-25 Романа Филипова из Воронежа. Военный погиб при выполнении спецзадания в воздухе над Сирией, ему присвоено звание Героя России посмертно.

На главном портале Министерства обороны России появилось сообщение о том, что 8 февраля, в Воронеже, состоялась похоронная церемония прощания с погибшим пилотом самолета Су-25 Романом Филиповым. Героя пришли проводить около 30 тысяч граждан, среди которых были и иногородние жители. Прощались с летчиком в Доме офицеров на севере Воронежа. После траурного прощания с погибшим военным летчиком гроб с телом отнесли на коминтерновское кладбище.

Он похоронен на Аллее Славы. Звание Героя России ему присвоено посмертно, согласно указу президента РФ Владимира Путина. Роман Филипов подорвал себя боевой гранатой после того, как его штурмовик потерпел крушение над Сирией. Солдат перед тем, как погибнуть, выкрикнул слова о том, что ради своих сослуживцев не имеет права сдаваться в плен.