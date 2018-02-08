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McDonald’s подарит влюбленным золотой биг-мак с бриллиантами и изумрудами

Вчера, 19:53

Администрация ресторана McDonald’s сообщила о старте новой промо-акции в канун Дня влюбленных 14 февраля. Специально для молодых пар выпустят «биг-мак» из чистого золота с бриллиантами и изумрудами в виде кольца.

 Молодым и креативным влюбленным администрация сети быстрого питания McDonald’s решила сделать подарок ко Дню влюбленных, 14 февраля. По инициативе главных рестораторов, в сети будет представлено роскошное украшение в виде кольца. Цена его составляет не менее 13 тысяч долларов.

Ювелирное украшение сделано в виде огромного биг-мака, в основу которого положен драгоценный металл. Вставки в виде ветчины, сыра и салата будут исполнять бриллианты и изумруды. Подарив такое помолвочное кольцо своей невесте, жениху гарантировано будет дано согласие, так как кольцо имеет очень привлекательный и богатый вид. Особое значение будет иметь еще это изделие для завсегдатаев ресторанов McDonald’s.


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