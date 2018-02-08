Хирург из Москвы прилетел в Омск, чтобы сделать 7000-е обрезание

Сегодня, 17:03

Московский хирург специально отправился из Москвы в Омск, чтобы провести операцию по обрезанию. Она стала его юбилейной - 7000.

Юбилейным пациентом стал 20-летний уроженец из Омска по имени Владислав. Об этом он сам поделился в паблике социальной сети "ВКонтакте", опубликовав соответствующий снимок. Интересно, что сразу после операции молодой человек направился в ЗАГС, чтобы сменить своё имя на Эзра. Вдобавок, Владислав сразу же вступил в местную еврейскую общину "Новые союзники", где его с радостью приняли.

В качестве хихурга выступил врач из Москвы Ишай Шафит, который также состоит в одной из еврейских общин.