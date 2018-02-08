VistaNews.ru


Украинцы маскируются под геев, дабы получить убежище в странах ЕС

Сегодня, 15:33

Российская пресса выдвинула свое предположение о причине массового притворства украинцев геями. Оригинальным обманом представители сильного пола пытаются получить убежище в странах Евросоюза.

С каждым годом все больше украинцев разочаровываются в своей стране. Главными причинами недовольства являются низкая заработная плата, а также высокие цены на коммунальные услуги, пищу и технику. Рассказав о наболевшем в консульствах стран Евросоюза, украинцы пытаются покинуть родину, однако получают отказ. Отметим, ЕС дает убежище лишь определенным категориям нуждающихся, и недовольные своей страной граждане к ним не относятся. Вооружившись данным фактом, мужская часть населения Украины начала массово «косить» под геев, дабы Запад укрыл ее от якобы унижений и насмешек. Нельзя назвать совсем невинными и женщин, предпочитающих на время стать лесбиянками.

Как отмечает российская пресса, некоторые время оригинальная схема побега из Украины успешно работала. Однако сейчас о ней известно ЕС, поэтому каждый беженец тщательно проверяется перед получением разрешения на проживание в Европе.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.