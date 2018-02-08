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Опубликовано фото из тетради бурятского ученика, напавшего на школу

Сегодня, 14:35

В Сети опубликовали фотографию из тетради бурятского ученика, который недавно совершил нападение на школу.

На снимке виден текст, который гласит о том, что у подростка в последнее время в голове были лишь мысли о двух известных шутерах DOOM и Painkiller. Он представлял себе в голове, как будет выглядеть предстоящая резня. По его словам, это будет совмещение сразу двух культовых игр, а он будет главным персонажем, борющимся с нечистью.

Нельзя и не отметить графу, где ученики заполняют дату и число. Там написано "Waffen SS". Школьник также отмечает, что уже ничего не осознаёт, и не понимает что происходит вокруг него.

Напомним, что вчера в Бурятии наградили ученика, который спас детей при нападении на школу.


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