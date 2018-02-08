ЛГБТ-активисты не сумели добиться проведения гей-парада в Урюпинске через суд

Сегодня, 13:41

Суд первой инстанции не принял сторону активистов ЛГБТ-движения, которые обжаловали запрет мэрии Урюпинска на проведение гей-парада в городе. Инициаторы шествия намерены продолжить борьбу за право проведения шествия в апелляционной инстанции.

В ходе рассмотрения жалобы суд пришёл к выводу, что доводы мэрии, изложенные в ответе организаторам акции, убедительны и соответствуют нормам закона. Чиновники напомнили активистам, что в России действует законодательный запрет на пропаганду гомосексуализма среди несовершеннолетних. Участники ЛГБТ-движения не скрывали, что намеревались популяризовать среди местных жителей свою деятельность.

Ранее гей-парад хотели провести в Норильске. Активисты требовали от местных властей разрешить им выйти на шествие, несмотря на 40-градусный мороз.