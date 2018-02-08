VistaNews.ru


В Красногорске врачи поставили на ноги девушку‐тяжелоатлета за сутки

Сегодня, 13:35

Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал об уникальной операции. В отделении нейрохирургии Красногорской больницы №1 успешно провели операцию на позвоночнике девушки‐тяжелоатлета. Врачи поставили на ноги пациентку за сутки.

 Операция на позвоночнике молодой спортсменки в Красногорской больнице №1 прошла успешно. Информацию сообщает Дмитрий Марков. По словам чиновника, замена межпозвонковых дисков на протезы также является ювелирной работой. Нейрохирурги провели уникальную операцию тяжелоатлетке, которая почувствовала резкую боль при подъеме штанги.

Специалистам удалось филигранно выполнить все операционные вмешательства. Спустя 12 часов спортсменка самостоятельно совершила передвижение по больничной палате.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.