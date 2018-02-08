В Красногорске врачи поставили на ноги девушку‐тяжелоатлета за сутки

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Министр здравоохранения Московской области Дмитрий Марков рассказал об уникальной операции. В отделении нейрохирургии Красногорской больницы №1 успешно провели операцию на позвоночнике девушки‐тяжелоатлета. Врачи поставили на ноги пациентку за сутки.

Операция на позвоночнике молодой спортсменки в Красногорской больнице №1 прошла успешно. Информацию сообщает Дмитрий Марков. По словам чиновника, замена межпозвонковых дисков на протезы также является ювелирной работой. Нейрохирурги провели уникальную операцию тяжелоатлетке, которая почувствовала резкую боль при подъеме штанги.

Специалистам удалось филигранно выполнить все операционные вмешательства. Спустя 12 часов спортсменка самостоятельно совершила передвижение по больничной палате.