Благодаря телезрителям, московский педагог был выбран общественным советником Исаака Калины

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На протяжении двух недель у московских учителей была возможность использовать ресурс «Московская электронная школа» для того чтобы задать вопрос Исааку Калине (лидер Департамента образования столицы РФ). Педагоги города направили свыше полутора сотен обращений, и три наиболее актуальные темы получили широкое обсуждение в рамках состоявшегося шестого февраля выпуска передачи «Вопросы, важные для всех!» на Московском образовательном телеканале. Такую информацию обнародовал официальный портал Мэра Москвы.

Во время прямого эфира Исаак Калина выбрал своим общественным советником учителя математики ш. № 1519 Александра Уманского, подписав соответствующий приказ. Отмечается, что перед этим 45% телезрителей назвали самым интересным вопрос этого педагога, который заинтересовался возможностью интеграции «МЭШ» с городскими проектами для его развития. По словам Исаака Калины, интеграция «МЭШ» со всеми проектами Москвы будет вестись естественным путем, без привлечения админресурса. Сейчас учитель — главное лицо этой системы, самостоятельно решающий, какие разработки предлагать и использовать.