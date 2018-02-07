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В Тюмени медики спасли пациентку дрелью

Вчера, 23:44

В Тюмени врачи спасли пожилую пациентку при помощи дрели. С помощью инструмента ей просверлили кость и ввели препараты.

Необычный метод использовали медики, спасая 76-летнюю женщину из Тюменской области. Пенсионерке, жаловавшейся на болезнь сердца, просверлили при помощи дрели кость, далее установив в отверстие катерер и введя необходимые медицинские препараты.

Пенсионерка сообщила врачам об строй боли в области груди. Медики обнаружили у пациентки нарушение сердечного ритма, угрожавшее ее жизни. По причине снижения давления врачи не могли ввести ей лекарства через вену, поэтому приняли решение использовать дрель. Пенсионерку госпитализировали, ее состояние в настоящее время оценивается как положительное.


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