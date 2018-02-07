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Глава Росгвардии утвердил новые нарукавные знаки для разных подразделений

Вчера, 20:01

Глава Росгвардии установил нарукавные значки для различия подразделений. В документе содержится более 350 страниц подробного описания и иллюстраций знаков.

В наличии есть два варианта каждого из них: для парадной формы и полевой. Например, работники Центрального упраления получат знак на рукаве в виде золотистого грифона, который удерживает в своих лапах щит с мечом. Главное управление сил специального назначения получат нарукавный знак "кулак, который горизонтально держит автомат и меч с крыльями". Все знаки имеют отличия, это напрямую зависит непосредственно от округа войск. К примеру, войска, относящиеся к Северо-Кавказскому округу, будут носить на рукаве "два кинжала, которые скрещены между собой и смотрят клинками вверх".


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