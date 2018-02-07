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В детских садах Крыма дети ели растительные масла и антибиотики‍

Вчера, 18:56

В дошкольных учреждениях Крыма в образцах продуктов из молока установлено содержание растительных масел и антибиотиков.

Руководитель отдела по надзору Управления Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по РК и Севастополю Светлана Шамбазова сообщила, что после проведения проверки продуктов питания в дошкольных учреждениях было установлено, что дети питались продуктами с содержанием растительных жиров и антибиотиков.

Так, в молочных продуктах было установлено несоответствие жирно-кислотного соотношения из-за добавления пальмового масла и АБ. На проверку сотрудники взяли пробы молочной и мясной продукции в детских садах Крыма, и отправляли их на исследования в специальную лабораторию. В итоге, из 236 отобранных проб «молочки», в 105 установили наличие данных нарушений.

Отобрали и 482 образца продукции животного происхождения, и в 8 из них содержались антибиотики.


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