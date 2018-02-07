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В Кургане житель пожаловался в ФАС на нехватку данных о секс-шопах

Вчера, 18:50

В Кургане житель пожаловался в региональную ФАС на недостаточность данных о секс-шопах. Мужчину возмутило то, что он не смог найти информацию об одном из них, находящемся в ТРЦ «РИО».

Такие данные приводятся пресс-центром регионального управления ФАС. Согласно им, мужчина недоволен надписью на одном из баннеров. Согласно ей, адреса всех секс-шопов Кургана можно найти, посетив лишь один сайт.

Он не поленился сделать это. При этом мужчина не нашёл на ресурсе адреса одного из магазинов, которые он регулярно посещал. С претензиями он решил обратиться к сотрудникам ФАС.

Те уже подтвердили, надпись на баннере не соответствует реальной действительности. Соответственно, реклама признана ненадлежащей.

Владельцам баннера предложено за 10 дней или удалить его, или внести необходимые исправления.


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