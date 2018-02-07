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В Гатчине перед выборами покупают гробы

Сегодня, 17:24

В Гатчине перед выборами покупают дорогие гробы. Исполнитель обязан предоставить унитарной организации элитные гробы из качественной древесины хвои и лиственных пород. В целом должно быть девять гробов, восемь из них не похожи друг на друга.

6 февраля обьявили полную стоимость запроса котировок предприятию ритуальных услуг "Тихая Гавань" почти 370 тысяч рублей. В техническом проекте по-особенному выглядит шаблонный пункт, в котором говорится, что поставленный товар должен прийти новым, не бывшим в употреблении, без признаков ремонта, воостановлений, замены составляющих частей и восстановления потребительских функций. Сообщается, что заявки котировок возможны для подачи до 15 февраля.


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