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Житель Красноярска пожаловался на поездку в «вонючем» трамвае

Сегодня, 15:28

Пользователь сети из Красноярска пожаловался интернет-сообществу на один из местных трамваев, на котором возмущенному мужчине пришлось добираться на работу. Сев в транспортное средство, пассажир почувствовал резкий запах жженой резины, прицепившийся к нему на весь день.

Поездка жителя Красноярска в «вонючем» трамвае практически сразу началась с задымления салона. Чад и запах жженой резины спровоцировали у пассажиров кашель и обильное выделение слез. С горем пополам автор поста доехал к месту работы. Выйдя на улицу, мужчина все никак не мог отделаться от неприятного запаха гари. Теперь возмущенному жителю Красноярска приходится смущать всех коллег ароматом жженой резины.

Пользователи сети подержали возмущенного пассажира «вонючего» трамвая. Хорошо хоть доехал к месту работы, в итоге не загоревшись, подшучивает интернет-сообщество.


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