Эксперты определили самый вкусный шоколад в России

Сегодня, 15:29

Специалисты некомерческой организации «Росконтроль» провели исследование российского рынка на предмет выявления чёрного шоколада с наилучшими вкусовыми качествами. По итогам тестирования лучшим был признан продукт марки «Вдохновение».

В организации отмечают, что товар указанного бренда набрал 14,3 балла из 15 возможных. В то же время эксперты отмечают, что полноценным шоколадом его можно назвать лишь «с натяжкой», поскольку массовая доля сухого обезжиренного остатка какао в нём немного несоответствует установленному стандарту . Помимо «Вдохновения», эксперты отметили такие бренды, как «Фабрика имени Крупской» (13,3 балла), «Бабаевский» (12,9 балла), «Россия — щедрая душа» (11,8 балла) и Alpen Gоld (11,4 балла).

Напомним, ранее «Росконтроль» не нашёл качественной колбасы в российских магазинах. Специалисты организации изучили наиболее популярные марки мясной продукции.