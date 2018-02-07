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"Азбука Вкуса" нарушила закон о рекламе алкоголя через интернет

Сегодня, 14:28

Сеть магазинов "Азбука Вкуса" была замечена в рекламе алкоголя через интернет. Федеральная антимонопольная служба Московской области возбудила уголовное дело по факту нарушения закона о рекламе.

 Как стало известно, на официальном интернет-портале магазина "Азбука Вкуса" стали распространять "каталог Энотеки", содержащий рекламу алкогольных напитков.
При этом информация не может быть в качестве справки, так как очевидна ее направленность на продажу данной продукции.
В ведомстве антимонопольной службы сообщили, что 13 февраля рассмотрят по данному факту дело, по которому торговая сеть нарушает закон о запрете пропаганды алкоголя через интернет.


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