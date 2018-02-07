Жириновский научит жителей Екатеринбурга лепить пельмени

Сегодня, 14:07

Владимир Жириновский сообщил, что научит жителей Екатеринбурга, как правильно лепить пельмени. Он анонсировал проведение для этого специального мастер-класса.

В Екатеринбург Владимир Вольфович прибыл в преддверии выборов, на которые он зарегистрировался кандидатом. Его сценарий при посещении данного города уже назван самым оригинальным из всех, которые были у ранее приезжавших претендентов.

Жириновский на территории гостиницы «Октябрьская» наметил проведение мастер-класса, чтобы обучить присутствующих, как правильно лепить уральские пельмени. Мероприятие будет продолжаться час и начнётся сегодня в 18-30.

Ранее сообщалось, что он намеревался привлечь к акции актёров КВН из «Уральских пельменей». Те отказались, сообщив о своей поддержке другого кандидата.

На 13-30 намечена встреча Жириновского со студентами, обучающимися в УрФУ. Затем он наведается в помещения «Ельцин Центра». В то же время политик ранее поддерживал Никиту Михалкова в критике данного музея.

Жириновский сообщал, что с личностью Ельцина у него связаны лишь отрицательные воспоминания. Ни одного положительного он к человеку, развалившему СССР, не испытывает.

Какими «изюминками» Владимир Вольфович собирается удивить любителей уральских пельменей на мастер-классе, держится в секрете.