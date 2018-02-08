VistaNews.ru


Самарские родители выступают против установки бэби-боксов

Сегодня, 00:15

Представителями самарского сообщества "Родительского всероссийского сопротивления" было отправлено заявление председателю губернской думы Виктору Сазонову с просьбой не утверждать законопроект об установке бэби-боксов в регионе.

 Бэби-бокс является специальной конструкцией для анонимного отказа от ребенка и его передачи на попечительство специальным организациям. Зачастую их располагают возле медучреждений или религиозных организаций. Именно благодаря им можно спасти жизни детей, которых родители не желают воспитывать и, как правило, выбрасывают на помойку или просто на улицу. Благодаря конструкции, любой родитель может анонимно положить ребенка в специальное окно, закрыть его и уйти восвояси в то время, как малыш будет дожидаться медсестер, лежа в теплом отсеке.
Однако представители РВС выступают против подобных конструкций, заявляя, что нововведение может не помочь, а наоборот спровоцировать рост количества отказников. Кроме того, сообщают активисты, тот факт, что бэби-боксы из-за своей анонимности могут навлечь и террористическую угрозу.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.