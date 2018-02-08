Самарские родители выступают против установки бэби-боксов

Сегодня, 00:15

Представителями самарского сообщества "Родительского всероссийского сопротивления" было отправлено заявление председателю губернской думы Виктору Сазонову с просьбой не утверждать законопроект об установке бэби-боксов в регионе.

Бэби-бокс является специальной конструкцией для анонимного отказа от ребенка и его передачи на попечительство специальным организациям. Зачастую их располагают возле медучреждений или религиозных организаций. Именно благодаря им можно спасти жизни детей, которых родители не желают воспитывать и, как правило, выбрасывают на помойку или просто на улицу. Благодаря конструкции, любой родитель может анонимно положить ребенка в специальное окно, закрыть его и уйти восвояси в то время, как малыш будет дожидаться медсестер, лежа в теплом отсеке.

Однако представители РВС выступают против подобных конструкций, заявляя, что нововведение может не помочь, а наоборот спровоцировать рост количества отказников. Кроме того, сообщают активисты, тот факт, что бэби-боксы из-за своей анонимности могут навлечь и террористическую угрозу.