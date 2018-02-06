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Роспотребнадзор пугает ростовчан заводом-призраком

Вчера, 23:51

Роспотребнадзор напугал жителей Свердловска молоком, которое было получено от завода-призрака. Продукция под маркой ООО «Континент» 3,2% жирности признана фальсификатом.

В результате проверки специалистами Роспотребнадзора молочной продукции, которая поступает в магазины и супермаркеты Свердловска и области от торговой марки ООО «Континент» найдены признаки фальсификата. Образцы нескольких упаковок молока с жирностью 3,2% были отправлены на тестирование в санлабораторию.

После проведенных анализов, вердикт эпидемиологов стал однозначен: продукт употреблять нельзя, так как его производство не отвечает санитарным нормам и может навредить потребителям в отношении их здоровья. Эксперты Роспотребнадзора, получив заключение санитарных лаборантов, отправились на завод ООО «Континент» по адресу, который указан на упаковке, чтобы проверить технологию производства молока. Приехав в Уральск на улицу Проезд Энергетиков, 5, эксперты не увидели никакого предприятия, поэтому пришли к выводам, что этот молокозавод-призрак.


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