Исаак Калина: московские колледжи обеспечивают профессиональное обучение школьников

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Столичная система образования не нуждается в отдельной структуре управления профессиональным образованием, как это было принято раньше. Такое мнение во время интервью «Учительской газете» сделал лидер московского Департамента образования Исаак Калина. Как отметил министр, его ведомство уверенно выполняет свою основную функцию по управлению мотивацией директоров на достижение необходимых Москве целей и задач. В свою очередь, директора отвечают за управление мотивацией коллективов на реализацию тех же целей и задач.

Исаак Калина заострил внимание на том, что столичные учреждения профессионального образования не заинтересованы в появлении отдельной управленческой конторы над собой. Цели и задачи у города едины, очень интегрированы, поэтому сегодня колледжи работают не только со своими студентами. Они выполняют огромную работу со школьниками.

По мнению чиновника, колледжи отнюдь не хотят разрыва со школой, раз взяли на себя профессиональное обучение школьников.