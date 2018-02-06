Автолюбитель, справивший нужду на автомойке, попал на видео в Смоленске

Вчера, 20:58

Жителей Смоленска возмутил автолюбитель, справивший нужду на автомойке самообслуживания. Мужчина не знал, что все его действия фиксирует установленная прямо над ним камера видеонаблюдения.

Если верить дате, указанной в ролике, инцидент произошёл накануне днём, 5 февраля. Сделав вид, что он приехал помыть машину, мужчина припарковал авто, открыл капот, чтобы обезопасить себя от любопытных глаз очевидцев, и принялся «помечать территорию» прямо на пол мойки. Затем герой данной истории спокойно закрыл капот, сел в автомобиль и уехал, даже не думая мыть транспортное средство.

Получить широкую известность мужчине помогла публикация ролика в сети. Жители Смоленска, комментируя видео, возмутились поступком автолюбителя, указав на наличие множества бесплатных общественных туалетов.

Ранее мы писали, что в Екатеринбурге мужчина парализовал работу метро, решив справить нужду в тоннеле подземки.