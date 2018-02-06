VistaNews.ru


Нелепое видео с Трампом развеселило Сеть

Вчера, 20:11

В сеть попало видео с Дональдом Трампом и его женой Меланией, на котором глава США демонстрирует свою неловкость. Комментаторы подметили, что это самый неуклюжий президент за всю историю государства.

На видео запечатлено, как непосредственно возле Белого Дома, где проходила пара, скопление журналистов с фотокамерами выбило из русла президента США. Увидев толпу, он стремительно сделал шаг в сторону, чтобы приветствовать работников СМИ, оттолкнув свою жену. По виду женщины было понятно, что она так же не ожидала таких действий.

Со стороны это выглядело очень комично и такой курьёз не был обделён вниманием комментаторов. Некоторые подметили, что жена Трампа именно из-за его нелепости носит пальто на плечах, чтоб не ходить под руку с мужем. Другие заметили, что такое пренебрежительное отношение к первой леди замечено за Трампом не впервые.

Часто поведение главы США вызывает непонимание и даже насмешки в Сети. На этот раз и британское издание The Independent назвало представленное видео одним из самых неловких.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.