Нелепое видео с Трампом развеселило Сеть

Вчера, 20:11

В сеть попало видео с Дональдом Трампом и его женой Меланией, на котором глава США демонстрирует свою неловкость. Комментаторы подметили, что это самый неуклюжий президент за всю историю государства.

На видео запечатлено, как непосредственно возле Белого Дома, где проходила пара, скопление журналистов с фотокамерами выбило из русла президента США. Увидев толпу, он стремительно сделал шаг в сторону, чтобы приветствовать работников СМИ, оттолкнув свою жену. По виду женщины было понятно, что она так же не ожидала таких действий.

Со стороны это выглядело очень комично и такой курьёз не был обделён вниманием комментаторов. Некоторые подметили, что жена Трампа именно из-за его нелепости носит пальто на плечах, чтоб не ходить под руку с мужем. Другие заметили, что такое пренебрежительное отношение к первой леди замечено за Трампом не впервые.

Часто поведение главы США вызывает непонимание и даже насмешки в Сети. На этот раз и британское издание The Independent назвало представленное видео одним из самых неловких.