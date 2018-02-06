Сослуживец в эфире «Россия 24» рассказал о встрече с погибшим майором Филиповым

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В эфире телеканала «Россия 24» однополчанин Романа Филипова Денис Хижняк рассказал о том, как в последний раз встретился с погибшим в Сирии пилотом Су-25. Они встретились сразу после Нового Года, после чего Филипов улетел в командировку. Хижняк рассказывает о том, как после известии о гибели майора у него накатились слёзы и глубокая печаль.

Роман Филипов погиб 3 февраля, когда совершал облёт зоны «Идлиб». Су-25 под его командованием был сбит исламистами. Однако известно, что майор долго не сдавался, удерживая в воздухе самолёт и успел сообщить важную информации о том, что планируется ракетная атака. После того, как ему удалось катапультироваться, продолжалась неравная борьба – Роман защищался штатным оружием, а в итоге – подорвал себя гранатой. 6 февраля в Минобороны РФ осведомили, что тело героя будет доставлено в РФ и 8 февраля состоятся похороны со всеми почестями в его родном городе Воронеже.

Школа №85, в которой учился пилот, уже обратилась за разрешением к местным властям, чтобы отдать должное погибшему и назвать учебное заведение его именем. Также лётчика планируют посмертно приурочить к званию Героя России. У Филипова осталась четырёхлетняя дочь и молодая жена.