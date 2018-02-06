В Краснодаре барбершоп отказался стричь детей-инвалидов

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Администрация одного из барбершопов Краснодара вызвала скандал в социальных сетях, отказавшись обслуживать детей-инвалидов, которых сама же и пригласила на бесплатную стрижку. Руководство заведения сослалось на то, что от внешнего вида посетителей с ограниченными возможностями сотрудникам «может стать плохо».

О случившемся в сети рассказала глава общества «Синяя Птица» Лина Скворцова. По её словам, директор барбершопа сам предложил устроить акцию, в рамках которой 30 детей-сирот получат бесплатно модные стрижки. Позже, когда выяснилось, что среди приглашённых посетителей есть воспитанники приюта с ограниченными физическими возможностями, администрация в резкой форме отказалась от уговора. Поводом для этого стали опасения, что сотрудникам барбершопа от работы с больными детьми «станет плохо». В комментарии СМИ директор заведения также заявил, что представители «Синей птицы» нарушили договорённость, поскольку предварительно речь шла не о 30, а о 15 детях. Тем не менее, в итоге стричь не стали даже их, поскольку для сотрудников это, как выяснилось, «тяжело».

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