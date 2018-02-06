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Блогер Лена Миро оскорбила телеведущего Андрея Караулова

Сегодня, 15:20

Скандальный блогер Лена Миро прокомментировала недавнюю историю с телеведущим Андреем Карауловым, который ранее заявил, что его молодая жена наняла киллера, чтобы его убить. По словам Миро, Караулов просто привлекает к себе внимание.

Интернет-блогер LiveJournal Лена Миро заявила, что телеведущий Андрей Караулов просто «потрёпанный дедок» и «неудачник», раз поверил в то, что с ним будет жить молодая и красивая супруга. «Дедок, который ведёт под венец молодую жену, должен отдавать себе отчёт в том, что любить его эта женщина не будет. Возможно, будет терпеть. Возможно, это продлится долго. Но это - максимум из того, на что мужчина может рассчитывать», - написала в своей статье Миро.

Также Миро напомнила, что женщина моложе Андрея Караулова на 32 года, поэтому о любви тут не может быть и речи. Также блогер заявила, что телеведущий «не заслуживает жалости», поскольку не понимает простых истин.


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