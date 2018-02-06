Онищенко обратился к россиянам с просьбой не мочить манту

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Не мочить пробу на туберкулёз (реакция Манту) призвал россиян депутат Госдумы РФ Геннадий Онищенко. С соответствующим обращением бывший главный санитарный врач выступил на церемонии награждения премией «За верность науке».

Мероприятие прошло в Министерстве образования и науки. Парламентарий вручал премию в номинации «Лучший проект в социальных сетях о науке». На получение данной награды претендовал медицинский Telegram-канал «Намочи манту». Несмотря на то, что данный проект не был признан лучшим, Онищенко обратил внимание на его название и призвал россиян благоразумно относиться к пробам на туберкулёз.

Напомним, ранее мы писали, что в ряде регионов России администрации дошкольных учреждений наотрез отказываются принимать детей, которые не прошли вакцинацию на реакцию Манту. Подобные меры продиктованы вопросами безопасности воспитанников.