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Жители Алтая требуют прекратить вырубку лесов и их продажу вместе с кладбищем

Сегодня, 13:53

Жители республики Алтай собрались из нескольких районов для того, чтобы провести митинг против незаконной вырубки лесов, которую ведут предприниматели. Дело в том, что леса продают в придачу с кладбищами поселений.

В конце января жители села Паспаул, Чойский район Алтая, возмутились безобразными действиями предпринимателей и потребовали от республиканского правительства немедленно остановить незаконную вырубку лесов. По словам митингующих, ряд предпринимателей перевел во свои владения около 20 тыс. гектар Лесного Фонда России и начали вырубывать ценные породы дерева.
При этом на продажу попали и площади с местного кладбища, вследствие чего многие могилы были изувечены тракторами, занимающимися вырубом леса.
В митинге также поучаствовали жители и других районов с подобной проблемой. По словам людей, обращения в полицию и прокуратуру совершенно ничем не помогли.
В резолюции жители требуют республиканское правительство принять необходимые меры по защите лесных массивов и прекратить вырубку деревьев, а также проверить законность данных действий.


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