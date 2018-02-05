Жительница Подмосковья пыталась продать мужа со шкафом за 20 тысяч рублей

Вчера, 23:11

Жительница Подмосковья пыталась продать своего супруга вместе с новым шкафом-купе. Именно об этом она разместила свое объявление, указав стоимость 20 тысяч рублей.

Удивительное объявление опубликовала в Сети жительница населенного пункта Щелково, который размещен в Подмосковье. Она решила продать свой практически новый шкаф-купе. Вдобавок она также предлагала и своего супруга будущему покупателю, как добавочный груз вместе с продаваемым предметом мебельного обихода.

За все она запросила цену 20 000 рублей. Вероятно, женщину засыпали звонками. Она написала в интернете, что случайно вписала в текст объявления своего мужа. Продавать его она не будет, а вот шкаф-купе может охотно продать, так как ее он не устраивает по габаритам. В квартире, которую она приобрела, ему нет достаточного места.