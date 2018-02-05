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Российские воры в законе обсуждают самого "красивого преступника"

Вчера, 21:47

Даже в преступном мире есть свои обсуждаемые звезды. Именно таким является Джереми Макс, популярность которого добралась до России. По поводу его татуировки высказались российские уголовники.

 

Неделю назад Москву посетил самый красивый преступник мира. Таким званием он стал обладать после того, как несколько лет назад в США его фотографии распространились в социальных сетях. На момент популярности Джереми Микс, именно так зовут преступную модель, уже был осужден. Женщин ослепила его красота, а также татуировка под глазом в виде слезы.

Среди русских правонарушителей татуировка Джереми Макса вызвала неоднозначную реакцию.


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