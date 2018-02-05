VistaNews.ru


"Учитель года" активно учит школьников хип-хопу и вакингу

Вчера, 21:15

Лауреат конкурса «Учитель года» учит школьников танцевать хип-хоп и вакинг. 24-летняя Дарья Борисовна преподает английский язык, но ее методики включают очень разностороннюю сферу подачи и усвоения материала.

Дарья Борисовна Дубская является молодым специалистом в школе № 46 в Красноярске. Она преподает английский язык школьникам, и в добавок разучивает с ними же в студии элементы хип-хопа и вакинга. Учитель очень современный и имеет довольно интересных подход к ученикам. На ее уроках всегда интересно, независимо от тематики.

Девушка проработала в стенах учебного заведения пять лет без перерыва. За это время к ней очень привыкли дети. В настоящее время Дарья Дубская является претендентом на победу в конкурсе «Учитель года». Она применяет совершенно новые методики подачи материала, которые показали отличный результат. Наравне с уроком школьники учат английский не только в книге, но и в общении на социальных ресурсах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.