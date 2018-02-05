"Учитель года" активно учит школьников хип-хопу и вакингу

Вчера, 21:15

Лауреат конкурса «Учитель года» учит школьников танцевать хип-хоп и вакинг. 24-летняя Дарья Борисовна преподает английский язык, но ее методики включают очень разностороннюю сферу подачи и усвоения материала.

Дарья Борисовна Дубская является молодым специалистом в школе № 46 в Красноярске. Она преподает английский язык школьникам, и в добавок разучивает с ними же в студии элементы хип-хопа и вакинга. Учитель очень современный и имеет довольно интересных подход к ученикам. На ее уроках всегда интересно, независимо от тематики.

Девушка проработала в стенах учебного заведения пять лет без перерыва. За это время к ней очень привыкли дети. В настоящее время Дарья Дубская является претендентом на победу в конкурсе «Учитель года». Она применяет совершенно новые методики подачи материала, которые показали отличный результат. Наравне с уроком школьники учат английский не только в книге, но и в общении на социальных ресурсах.