Блогер Варламов шокирован состоянием Нижнего Новгорода

Вчера, 20:51

Популярный блогер Варламов осыпал шквалом критики Нижний Новгород. Этим поступком он решил показать, насколько горожане и администрация готова к наступающему ЧМ-2018.

Московский блогер Илья Варламов снова побывал в Нижнем Новгороде. Мужчина решил проверить, насколько хорошо горожане и мэрия подготовлена к мировому Чемпионату по футболу. Ведь по всей территории России активно проходят реконструкции в городах, чтобы туристам было комфортно добираться к месту назначения. В результате своего визита Варламов получил настоящий шок. На странице социальной сети Илья Варламов написал, что наиболее напугало его в Нижнем Новгороде – это турникет метро.

Там провели некоторую реконструкцию, но знаки не установили. То есть для чужого человека подобрать нужный маршрут – проблема века. Старые таблички с направлениями не убрали, но там написаны непонятные вещи. Поразило Илью и наличие множества парковок. Он увидел, что некоторые из них нужно убрать. Также есть опасение и за архитектурные строения в Нижнем Новгороде. Большая часть их требует капитального ремонта.