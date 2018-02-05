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Адвокат Мисюриной: Приговор врачу должен быть пересмотрен

Вчера, 20:44

Людмила Айвар, адвокат Елены Мисюриной, считает, что приговор врачу должен быть пересмотрен. Накануне Черемушкинский суд приговорил медика, работающего в гематологической службе ГКБ №52, на два года лишения свободы.

По словам Людмилы Айвар, в год шесть тысяч заявлений в суд связаны с уголовным преследованием медицинских работников. Врачебное сообщество очень взволновала ситуация с Еленой Мисюриной, так как каждый врач понял, что может оказаться на месте коллеги. Этот инцидент поднял много проблем, считает адвокат доктора.

Первый приговор, который лишает Мисюрину свободы на два года, квалифицирует ее действия, как нарушение требований безопасности. Иными словами, были замечены умышленные действия медика, повлекшие смерть гражданина. Адвокат считает это ошибкой, так как судья не есть специалистом в медицинской отрасли, а потому необходимо пересмотреть приговор.


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