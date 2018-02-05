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Спрос на снегоуборочные лопаты в Москве увеличился в 11 раз

Вчера, 20:27

Снегоуборочные лопаты стали самым популярным товаром в Москве и Подмосковье. Спрос на них за несколько дней увеличился в 11 раз, люди активно борются за первенство в очередях за этим прибором.

За период выходных дней в Москве и Подмосковье выпало рекордное количество снега. Говорят, что ранее аналогичное явление наблюдалось только за 100 лет. Снег, который практически не прекращался несколько дней, сотворил настоящий апокалипсис на дорогах и автомагистралях.

Проезжие части активно убирают коммунальщики, используя технику. Среди москвичей особенно популярным предметом обихода стала обычная снегоуборочная лопата. Граждане готовы отстаивать длинные очереди, чтобы получить заветный товар. Спрос на лопаты за пару дней вырос в 11 раз. Кроме лопаты, не менее популярны стали и садовые снегоуборщики. Жители частных дворов активно приобретают этот прибор, чтобы очистить свои подворья от завалов.


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