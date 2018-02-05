VistaNews.ru


Появилось видео, как автоинспектора сдуло ветром с трассы в Татарстане

Вчера, 19:49

В Сети широкую популярность получил короткий видеоролик, на котором запечатлен тяжелый день из жизни сотрудников ГИБДД. Автоинспектора ветром буквально сдуло с обледеневшей трассы. Съемки были произведены в Татарстане.

Непогода в Татарстане привела к коллапсу автомобильного движения из-за частичного закрытия ряда автодорог. Шквальный ветер, временами достигающий 30 метров в секунду, вынуждает автоинспекторов буквально бороться за свою жизнь. На появившемся в Сети ролике видно, как сотрудника ГИБДД порыв ветра несет по обледеневшему полотну. К чести автоинспектора, он устоял на ногах и даже вернулся на место своего импровизированного поста.

Пользователи социальных сетей не преминули отшутиться по этому поводу. Наверное, больше всего видео повеселило автовладельцев. Однако нужно заметить, что в основном комментаторы не злорадствовали, а даже сочувствовали сотрудникам ГИБДД, которые даже в таких кошмарных условиях продолжают нести свою нелегкую службу. Как написал один из жителей Казани, легко хихикать на диване, а не обеспечивать безопасность на дорогах.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.