Появилось видео, как автоинспектора сдуло ветром с трассы в Татарстане

Вчера, 19:49

В Сети широкую популярность получил короткий видеоролик, на котором запечатлен тяжелый день из жизни сотрудников ГИБДД. Автоинспектора ветром буквально сдуло с обледеневшей трассы. Съемки были произведены в Татарстане.

Непогода в Татарстане привела к коллапсу автомобильного движения из-за частичного закрытия ряда автодорог. Шквальный ветер, временами достигающий 30 метров в секунду, вынуждает автоинспекторов буквально бороться за свою жизнь. На появившемся в Сети ролике видно, как сотрудника ГИБДД порыв ветра несет по обледеневшему полотну. К чести автоинспектора, он устоял на ногах и даже вернулся на место своего импровизированного поста.

Пользователи социальных сетей не преминули отшутиться по этому поводу. Наверное, больше всего видео повеселило автовладельцев. Однако нужно заметить, что в основном комментаторы не злорадствовали, а даже сочувствовали сотрудникам ГИБДД, которые даже в таких кошмарных условиях продолжают нести свою нелегкую службу. Как написал один из жителей Казани, легко хихикать на диване, а не обеспечивать безопасность на дорогах.