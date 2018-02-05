Жители Усть-Кута решили сделать бюсты депутатов из замерших фекалий

Вчера, 19:21

Жители Усть-Кута 30 лет просили депутатов обратить внимание на нерешенную проблему, связанную с отходами, стекающими со сточных вод.

Люди в возмущении придумали идею, как привлечь властей к данной проблеме, сделав бюсты с их лицами из замерших фекалий. Граждане крайне недовольны, что на главную магистраль стекают столько нечистот. "Приходится своих детей переводить по такой дороге, но данная проблема остается нерешенной так долго, уже 30 лет, что приходится водить по такой тропе еще и внуков", говорят местные жители. Чиновники никогда не обращали внимания на груды вонючих отходов, так что жители Усть-Кута проявили креативность.

Бюсты депутатов планируют расположить у ДК. Горожане надеются, что после этого вопрос сдвинется с мертвой точки. Все письменные обращения были отвергнуты, так что пришлось просить мастера по ледяным фигурам сделать творения из материала сточных вод.