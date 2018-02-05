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Роспотребнадзор: сезон эпидемии гриппа закончится позже обычного

Вчера, 19:00

Роспотребнадзор заявил, что сезон эпидемии гриппа закончится позже обычного. Эксперты сообщают, что 2018-м году возможно продление сезона гриппа, вплоть до середины апреля.

Но в Роспотребнадзоре поспешили успокоить, что не стоит ожидать слишком большого подъема риска заболеваемости. Сообщается, что в этом году федеральный бюджет профинансировал иммунизацию 40% населения, это довольно-таки большие деньги для федерального бюджета. Кроме этого, деньги также получили от муниципальных, региональных бюджетов, и от работодателей.

Всего удалось привить от гриппа около половины населения Российской Федерации.

Вирусы, которые наблюдаются по стране, не отличаются от тех, что в вакцинах. Самый распространенный H3N2, также можно встретить грипп B, и в малых случаях грипп A (H1N1) 2009 года.


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