VistaNews.ru


Фотосессия с обнаженными девушками на снегу прошла под Новосибирском

Сегодня, 04:30

На предыдущих выходных фотографы из Новосибирска на очередном фотовыезде в Маслянино под Новосибирском устроили фотосессию обнаженных девушек, которую назвали "Белые пляжи Кинтерепа".

Фестиваль был организован на турбазе «Кинтереп» под Маслянино, а фотографировались девушки на снегу и в бассейне.

Организатор данного мероприятия Филипп Родионов рассказал, что данная фотосесси проходила в рамках традиционного зимнего фотовыезда, который является одним из проектов фотофеста. Трижды в год фотографы из Новосибирска и иных городов совершают выезды в различные живописные места, где снимают все самое прекрасное, начиная с красивейшей природы и заканчивая девушками.

В этот раз в фестивале учувствовали более 20 фотографов, которым позировали модели как в теплой воде бассейна и помещениях турбазы, так и на снегу в стиле ню с коктейлями, шезлонгами и другими декорациями - это и стало главной изюминкой данной фотосессии.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.