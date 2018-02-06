Фотосессия с обнаженными девушками на снегу прошла под Новосибирском

Сегодня, 04:30

На предыдущих выходных фотографы из Новосибирска на очередном фотовыезде в Маслянино под Новосибирском устроили фотосессию обнаженных девушек, которую назвали "Белые пляжи Кинтерепа".

Фестиваль был организован на турбазе «Кинтереп» под Маслянино, а фотографировались девушки на снегу и в бассейне.

Организатор данного мероприятия Филипп Родионов рассказал, что данная фотосесси проходила в рамках традиционного зимнего фотовыезда, который является одним из проектов фотофеста. Трижды в год фотографы из Новосибирска и иных городов совершают выезды в различные живописные места, где снимают все самое прекрасное, начиная с красивейшей природы и заканчивая девушками.

В этот раз в фестивале учувствовали более 20 фотографов, которым позировали модели как в теплой воде бассейна и помещениях турбазы, так и на снегу в стиле ню с коктейлями, шезлонгами и другими декорациями - это и стало главной изюминкой данной фотосессии.