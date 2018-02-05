Сегодня, 17:21

В Ростове Стерлингов открыл магазин на месте «мерзости». Раньше в его помещениях находился секс-шоп.

Частный предприниматель Герман Стерлингов рассказал, что он не видит в появлении своего супермаркета на месте бывшего секс-шопа ничего странного и омерзительного. Он добавил, что вместо всего ужаса, что был и есть в РФ, нужно построить нормальную Россию. Стерлингов сказал, что это не повод отказываться от своей родины.

Магазины «Хлеб и соль» популярны из-за того, что туда запрещен вход лицам нетрадиционной сексуальной ориентации и данная сеть известна своими заоблачными ценами. Например, батон хлеба там можно купить за триста рублей.

В 1990 году 51-летний Герман был соучредителем первой биржи товара «Алиса», а через год создал клуб молодых миллионеров Российской Федерации. С 2004 года Стрелингов занимается сельским хозяйством.