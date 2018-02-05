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На побережье Японского моря нашли боевую медаль омича периода ВОВ

Сегодня, 17:29

На побережье Японского моря были найдены 2 боевые награды периода ВОВ. Сейчас ищут родственников героя из Омска, чтобы вернуть медали семье.

Около года назад в военкомат Анапы пришел мужчина, который принес с собой 2 медали периода ВОВ. Неизвестный рассказал, что случайно обнаружил награды на побережье Японского моря на Дальнем Востоке. Одна из медалей была «За боевые заслуги», а вторая - «Орден Отечественной Войны 2 степени».

Работники военкомата отправили запросы и им удалось при помощи номеров по наградам установить личности героев, которым принадлежат данные медали. Одна из них «За боевые заслуги» принадлежит жителю Омска Константину Павловичу Соломатину. Его наградили за проделанную работу по восстановлению в военное время 7 тракторов и автомашин без необходимых на то материалов, и это дало возможность батальону выполнить все необходимые задания.

Известно, что Константин Павлович родился в 1915 году, проживал в Омске по улице Почтовой 6-18. Раньше по этому адресу располагались бараки, а в 1996 году там возвели новый жилой дом, на котором сохранили данный номер, но родственники ветерана там не проживают. Если они все же найдутся, то им будет передана награда их родственника-героя.


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