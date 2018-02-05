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На корм бурёнкам жители Томска сдали 2,5 тысячи елок

Сегодня, 16:55

Власти Томска провели ежегодную акцию «Елки для буренки - 2018». Сообщается, что количество сданных зеленых деревьев в этом году составило 2,5 тысячи.

Городские власти Томска совместно с фермерскими хозяйствами придумали акцию «Елки для буренки», которая проводится уже несколько лет. Ее участники не выбрасывают новогодние деревья на свалку, а отдают их на корм крупному рогатому скоту.

Специалисты сообщают, что из полученных от населения деревьев делают витаминный корм, который помогает увеличить надои молока у коров. Напомним, что такая акция проходит уже в шестой раз, а количество ее участников с каждым годом становится все больше и больше. Все ели и пихты, собранные в результате акции, доставляются на Заварзинский племенной завод, который расположен в поселке Мирный.

Сообщается, что в 2018 году к данной акции подключились не только обычные граждане, но и предприниматели, которые занимались продажей новогодних деревьев. Нераспроданный товар они решили отправить на корм скоту, а не на свалку.

Организаторы акции сообщают, что рекордное количество елей, в рамках акции, было собрано в 2015 году – составило оно 3,5 тысячи штук. Предполагается, что современная мода на искусственные ели и сосны в современных домах способствует снижению количества участников акции.


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