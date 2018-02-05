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Зимний дрифт по льду прошел под Благовещенском. На прошлых выходных 3 февраля состоялись соревнования.

Всего бороться за приз прибыли 18 участников: 12 в классе street, 6 соревнующихся в классе pro. Создатели конкурса заранее сделали площадь, предназначенную для гонок, которая фрагментами повторяла дорогу, расположенную в Красноярске. На состязания прибыли не только лишь Благовещенские участники, а также из других городов.

В street-классе борются новички, которые приезжают на самых обычных машинах. Авто не переделывают, приезжают даже на «Жигулях», разрешена зимняя резина, максимум с шипами. Золото взял Александр Якимович, 2-е место получил Виталий Кандашов, а бронзу взял Денис Зайцев, приехавший на соревнования на «Жигулях».

В категории pro соревнуются на профессиональных, специально приспособленных авто. На колеса они крепят покрышки для ралли. В этой категории абсолютным победителем вышел Антон Пудовкин, на 2-м месте Иван Канищев, 3-м стал Александр Коваль. Победителями признали команду водителей из города Благовещенск.

Антон Пудовкин объяснил, что летний дрифт от зимнего почти не отличается. Только дрифт зимой является более доступным для обычных участников, а для профи нет большой разницы из-за хорошего сцепления резины с трассой.

Итак, 3–4 февраля был 1 этап соревнований. Всего через 30 дней водители снова выйдут покорять ледовую арену.