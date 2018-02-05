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Летчики Челябинска исполнили мечту мальчика, писавшего письмо Сергею Шойгу

Сегодня, 16:25

Летчики Челябинска исполнили мечту мальчика, писавшего письмо Сергею Шойгу. Восьмилетний Денис попросил в письме исполнить его «воздушную» мечту.

Военно-воздушная академия имени Жуковского и Гагарина в Челябинске осуществила желание школьника из Сатки, попросившего Минобороны Российской Федерации исполнить свою давнюю цель. Юноша мечтал посетить парад Победы и музей военной техники. После данного обращения, восьмилетнего мальчика пригласили в музей училища штурманов в Челябинске. В музее гостей познакомили с историей возникновения и развития авиации в России, а также самому Денису позволили побывать в кабине фронтового бомбардировщика Су-24М, на котором обучаются наши будущие штурманы. Также в академии продемонстрировали взлет и посадку военных самолетов и объяснили процесс обучения курсантов, предварительно посетив казарму.

В музее рассказали, что были очень рады исполнить мечту ребенка и надеются, что у него останутся хорошие воспоминания. По словам мамы Дениса, они даже не ожидали, что на письмо будет такой отклик и для них проведут личную экскурсию. Также женщина рассказала, что мальчик находится под большим впечатлением и в будущем желает служить во благо Российской Федерации. В честь осуществления желания, мальчику подарили небольшую модель самолета и берет.


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