Две девочки из Перми умирают от склероза

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Редкое генетическое заболевание туберозный склероз настигло двух маленьких девочек из Перми: семилетнюю Нину Минахметову и двухлетнюю Вику Михалеву. При этом заболевании по всему телу образуются опухоли, в том числе это происходит в жизненно важных органах. Новейший препарат «Афинатор» стоимостью около двух миллионов рублей, по мнению врачей, единственное спасение детей.

Главный детский эпилептолог и невролог Пермского края Елена Телегина утверждает, что это лекарство способно приостановить рост опухолей и уменьшить их объем. По словам врача, опухоли не исчезнут, но дети смогут с ними жить.

Вике врачи ставят диагноз астроцитомы и рабдомиомы - образования опухолей в сердце и по всему головному мозгу, а у Нины из-за болезни приступы эпилепсии участились до десяти вдень. Все прописанные ранее лекарства девочкам не помогли.

Министерство здравоохранения Пермского края сообщило, что процесс закупки препарата может занять не один месяц. Пока соблюдаются все процедуры, болезнь продолжает прогрессировать. Для помощи детям необходимо собрать почти два миллиона рублей. Эта сумма является неподъемной для родителей девочек.

Помочь спасти девочек могут все желающие зайдя на сайт «Дедморозим», где подробно описаны варианты перечисления денежных средств.