Онкологи назвали распространенные виды рака в России

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Научные сотрудники Московского научно-исследовательского онкологического института им. П.А.Герцена сделали подсчеты самых частых видов раковых заболеваний за 2016 год в России. На первом месте оказался рак мочеполовой системы.

Для собрания данных статистики были обработаны диагнозы онкологических учреждений за 2016 год. Первое место в рейтинге занял рак мочеполовой системы (24% мужчин и 25% женщин).

Далее данные разделили на мужской и женский рейтинги онкозаболеваний.

У мужчин на втором месте распространен рак органов дыхания (17,6%). Третья позиция занята раком предстательной железы (14% больных). Рак кожи поражает 10% онкобольных мужчин и занимает четвертое место.

Женщины чаще всего страдают от рака молочной железы (вторая позиция, 21%) и меланомы (третье место, 16,4%). На четвертом свою позицию занял рак тела матки (7,7%).

Примерно одинаково мужчины и женщины заболевают раком ободочной кишки и лимфатических тканей. От различных видов рака умирает 15,6% жителей России, среди них больше всего от рака системы кровообращения.

За 2017 год показатели смертности от подобных болезней возросли на 2,36% за январь-декабрь.