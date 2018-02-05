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Жительница Алтайского края выиграла 1,5 млн рублей в лотерею

Сегодня, 14:44

Жительница Змеиногорска, Алтайский край, Марина Козлова сорвала в лотерею денежный приз в размере 1,5 млн рублей. О своем везении и впечатлениями от выигрыша девушка поделилась на одном из российских телеканалов.

Как рассказывает победительница, она пришла на почту и купила там лотерейный билет "Золотая подкова". Изначально она вовсе не являлась азартным игроком и брала их только иногда. Уже во время программы Марина зачеркивала номера, когда в третьем туре объявили, что денежный выигрыш в 1,5 млн рублей попадает в руки игрока из Алтайского края.
Первым делом девушка позвонила маме рассказать о случившемся. Окончательно проверив и поверив в свой успех, жительница Змеиногорска испытала настоящую радость, ведь такой сюрприз выпал перед ее днем рождения. Позже организаторы лотереи пригласили ее рассказать о своих впечатлениях на одном из телеканалов России.


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