Исаак Калина рассказал, как Москва избавилась от ночных очередей в школы

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В ночь на четверг, 1 февраля родители будущих первоклассников школ Владивостока принялись занимать места в очередях, чтобы записать своих отпрысков в школы. Мотивацией составления списков и ночного дежурства у образовательных учреждений выступило желание мам и пап гарантировать обучение их детей в шаговой доступности от дома. Многим людям пришлось дежурить на улице всю ночь, несмотря на 16-градусный мороз. Об этом пишет портал «Регионы online».

Комментарием к актуальной новости поделился глава московского Департамента образования Исаак Калина, рассказавший, почему на протяжении пяти последних лет в столице таких очередей нет. Он отметил, что для этого нужно стремиться побороть дефицит качественных школ. Исаак Калина обстоятельно рассказал о том, как этот дефицит был побежден в Москве. Приводим его прямую речь:

Действие первое. Создайте систему, не зависящего от чиновника равнодоступного равновысокого обеспечения ресурсами школ. Последствия: вы теряете зависимость школы от департамента в этом вопросе. И приобретаете недовольство тех, кто даже не лишился финансирования (оно же равновысокое), но лишился привилегии. Вы приобретаете растерянность тех директоров школ, которые получили большее финансирование и, тем самым, лишились индульгенции под названием «нас плохо финансируют, поэтому мы плохо работаем». Но это со временем проходит. Что приобрел департамент? Финансовую независимость школ от себя. Это большое приобретение. И финансовую ответственность школ.

Действие второе. Создайте систему, не зависящей от вас оценки результатов школы, важных для города и горожан. Последствия: получите недовольство тех, кто раньше далеко не всегда по результатам приобрел статус лицеев, гимназий и т.д., дающий им рекламное преимущество в глазах родителей. И растерянность другой части директоров школ от потери индульгенции под названием «мы же не гимназия». Много времени спустя это проходит. Что приобрел департамент? Возможность и обязанность предъявления равных требований к директорам всех школ.

Третье действие. Создайте систему не зависящей от вас публичной аттестации директоров школ и их заместителей. Последствия: получите гнев «небожителей»: «Почему я наравне со всеми прохожу аттестацию?!». И растерянность многих директоров школ, которые никогда не были публичными фигурами в образовании и спокойно жили под прикрытием «мы же не гимназия, нас плохо финансируют». Но спустя долгий период времени проходит и это. Что мы приобрели? Личностную независимость директора школы от департамента, но зависимость директора от результатов его школы. И это справедливая зависимость, ведь эти результаты тоже зависят от него. Это взаимозависимость.

Четвертое действие. Создайте систему начисления зарплаты директору, не зависящую от вас, но зависящую от количества семей, выбравших его школу для обучения своих детей, от объективности оплаты труда педагогам в его школе, от результатов обучающихся и от удовлетворенности жителей района школой. Последствия: гнев тех, кто привык получать высокую зарплату независимо от результата. Напряженность тех, кто остался внизу таблицы зарплаты директоров из-за невозможности списать это на неравные условия или несправедливость чиновников. Это тоже пройдет. Что приобретает департамент? Независимость администрации школ от необъективности чиновников, а значит полноценную свободу и ответственность директора школы, администрации школы за все результаты школы.

В завершении беседы руководитель столичного Департамента образования акцентировал внимание на том, что предложенный им путь, безусловно, является сложным, но он позволит обеспечить качественное образование во всех школах города. После того как будет побежден дефицит качественных школ, будут побеждены и очереди.